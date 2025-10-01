Вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза получил в подарок внедорожник Exceed после разгромного поражения от мадридского «Реала» в Лиге чемпионов. Соответствующее видео 18-летний футболист опубликовал в Instagram.

Подарок вратарю сделал владелец бренда мужских костюмов Shoqan Улугбек Шарипов.

Калмурза защищал ворота «Кайрата» в матче, который прошел накануне и завершился со счетом 5:0 в пользу «Реала».

В главном еврокубке Калмурза провел второй матч — первая игра с португальским «Спортингом» 18 сентября закончилась поражением «Кайрата» со счетом 1:4, при этом вратарь казахстанской команды отбил пенальти ногой.

Оба основных вратаря «Кайрата», Александр Заруцкий и Темирлан Анарбеков, ранее выбыли из-за травм колена и челюсти соответственно.