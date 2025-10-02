Baltijas balss logotype
Лига чемпионов. «ПСЖ» вырвал победу в центральном матче второго тура

Спорт
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лига чемпионов. «ПСЖ» вырвал победу в центральном матче второго тура

«Барселона» дома уступила «ПСЖ» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:2.

В первом тайме мячи забили Ферран Торрес и Сенни Маюлу. На 90-й минуте победу парижанам принес гол Гонсалу Рамуша.

«ПСЖ» с шестью очками занимает третье место в сводной таблице. У «Барсы» три балла и 16-я строчка.

21 октября «ПСЖ» сыграет с «Байером» на выезде, а каталонцы примут «Олимпиакос».

БАРСЕЛОНА — ПСЖ — 1:2

БАРСЕЛОНА. Olimpic Lluis Companys. Начало в 22.00.

СУДЬЯ: Оливер (Англия).

БАРСЕЛОНА: Щенсны — Кубарси, Гарсия (Кристенсен, 86), Мартин (Бальде, 72), Кунде, Педри (Берналь, 79), де Йонг (к), Ольмо (Касадо, 72), Рэшфорд (Левандовски, 72), Ямаль, Торрес.

ПСЖ: Шевалье — Забарный, Пачо, Нуну Мендеш, Хакими (к), Витинья, Заир-Эмери, Руис (Рамуш, 72), Барколя (Ли Кан Ин, 80), Мбай (Эрнандез, 65), Маюлу (Нджанту, 80).

ГОЛЫ: 1:0 — Ферран Торрес (19). 1:1 — Маюлу (38). 1:2 — Гонсалу Рамуш (90).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: де Йонг (32), Нуну Мендеш (44), Ольмо (57), Касадо (78), Хакими (87), Ямаль (92+).

#футбол


