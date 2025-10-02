Восемь команд Национальной хоккейной лиги отказались подписывать контракт с российским нападающим Евгением Кузнецовым в это межсезонье, последними из переговоров вышли «Торонто» и «Флорида».

Согласно данным одного из источников, в течении последних месяцев агенты хоккеиста активно вели переговоры с командами из-за океана, однако в силу разных причин клубы не рискнули заключать соглашения с игроком, который ранее был замешан в скандальных ситуациях. До последнего момента сохранялась возможность, что Евгений всё-таки вернется в лигу.

«Флорида» рассматривала игрока, как возможную замену Александру Баркову, который выбыл из-за травмы. Однако менеджмент действующего обладателя Кубка Стэнли сделал ставку в пользу других кандидатов. Представители «Торонто» также проявляли интерес, но в итоге усомнились, что Евгений сможет качественно усилить команду.

Ранее пресс-служба магнитогорского «Металлурга» объявила о подписании контракта с бывшим нападающим «Вашингтон Кэпиталз». Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2025/2026. В прошлом году Кузнецов выступал за петербургский СКА. Нападающий провёл 45 матчей в КХЛ и набрал 40 (13+27) очков.