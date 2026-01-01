Baltijas balss logotype
Портал Score 90 назвал пятерку лучших голкиперов по итогам 2025 года 0 55

Спорт
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Портал Score 90 назвал пятерку лучших голкиперов по итогам 2025 года

Статистический портал Score 90 в соцсети X представил свою версию топ-5 сильнейших вратарей мира по итогам 2025 года.

На первой строчке расположился представитель мадридского «Реала» Тибо Куртуа. В тройку лучших также вошёл испанец Давид Райя из лондонского «Арсенала».

Итак, голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма, которого ранее признали лучшим вратарём мира по версии France Football, занял второе место.

Топ-5 лучших вратарей 2025 года, по версии Score 90:

  1. Тибо Куртуа («Реал» Мадрид).
  2. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»).
  3. Давид Райя («Арсенал» Лондон).
  4. Алисон («Ливерпуль»).
  5. Жоан Гарсия («Барселона»).
#футбол #спорт
Видео