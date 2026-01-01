Статистический портал Score 90 в соцсети X представил свою версию топ-5 сильнейших вратарей мира по итогам 2025 года.
На первой строчке расположился представитель мадридского «Реала» Тибо Куртуа. В тройку лучших также вошёл испанец Давид Райя из лондонского «Арсенала».
Итак, голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма, которого ранее признали лучшим вратарём мира по версии France Football, занял второе место.
Топ-5 лучших вратарей 2025 года, по версии Score 90:
- Тибо Куртуа («Реал» Мадрид).
- Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»).
- Давид Райя («Арсенал» Лондон).
- Алисон («Ливерпуль»).
- Жоан Гарсия («Барселона»).
