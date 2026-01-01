Baltijas balss logotype
С Кросби и Макдэвидом. Сборная Канады по хоккею назвала окончательный состав на ОИ-2026 0 113

Спорт
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: С Кросби и Макдэвидом. Сборная Канады по хоккею назвала окончательный состав на ОИ-2026

Пресс-служба сборной Канады по хоккею опубликовала окончательный состав национальной команды этой страны, который выступит на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля.

Тренерский штаб «кленовых листьев» во главе с Джоном Купером отобрал следующих хоккеистов для участия в турнире:

Вратари: Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»), Дарси Кемпер («Лос-Анджелес Кингз»), Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз»).

Защитники: Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»), Томас Харли («Даллас Старз»), Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»), Джош Моррисси («Виннипег Джетс»), Колтон Парэйко («Сент-Луис Блюз»), Трэвис Санхайм («Филадельфия Флайерз»), Ши Теодор («Вегас Голден Найтс»), Девон Тэйвз («Колорадо Эвеланш»).

Нападающие: Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»), Энтони Чирелли («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Брэндон Хагель («Тампа-Бэй Лайтнинг), Бо Хорват («Нью-Йорк Айлендерс»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Брэд Маршан («Флорида Пантерз»), Митч Марнер («Вегас Голден Найтс»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Брейден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг), Сэм Райнхарт («Флорида Пантерз»), Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»), Ник Судзуки («Монреаль Канадиенс»), Том Уилсон («Вашингтон Кэпиталз»).

#хоккей #спорт #Канада
Видео