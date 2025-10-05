Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стал известен победитель Гран-при Сингапура «Формулы-1» 0 104

Спорт
Дата публикации: 05.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Стал известен победитель Гран-при Сингапура «Формулы-1»
ФОТО: Unsplash

Джордж Расселл стал победителем Гран-при Сингапура «Формулы-1».

Британский пилот Mercedes Джордж Расселл стал победителем Гран-при Сингапура «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в воскресенье, 5 октября. Вторым финишировал голландский пилот Red Bull Макс Фертстаппен. Тройку сильнейших замкнул британец Ландо Норрис из McLaren.

Норрис позволил своей команде досрочно выиграть Кубок конструкторов. McLaren набрала 650 очков и стала недосягаемой для соперников.

Лидерство в личном зачете с 336 очками сохраняет австралиец Оскар Пиастри из McLaren. Его ближайшим преследователем является Норрис (314 очков). Третьим идет Ферстаппен (273).

Читайте нас также:
#мотоспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers
Иконка видео
Чемпионат Англии. «Челси» на шестой добавленной минуте вырвал победу над «Ливерпулем»
Изображение к статье: Чемпионат Англии. «Челси» на шестой добавленной минуте вырвал победу над «Ливерпулем»
Малкин в дедлайн НХЛ может перейти из «Питтсбурга» во «Флориду»
Изображение к статье: Малкин в дедлайн НХЛ может перейти из «Питтсбурга» во «Флориду»
Мэдисон Киз стала пятой теннисисткой, обеспечившей себе участие в итоговом турнире ВТА
Изображение к статье: Мэдисон Киз стала пятой теннисисткой, обеспечившей себе участие в итоговом турнире ВТА
Изображение к статье: Сборная Латвии и еще 16 команд стартуют в новом хоккейном турнире — Европейском кубке наций
Сборная Латвии и еще 16 команд стартуют в новом хоккейном турнире — Европейском кубке наций 361
Изображение к статье: «Барселона» готова расстаться с нескольким футболистами ради подписания Холанна
«Барселона» готова расстаться с нескольким футболистами ради подписания Холанна 173
Изображение к статье: Остапенко и Се остановились в полуфинале
Остапенко и Се остановились в полуфинале 194
Изображение к статье: Ламин Ямаль вновь пропустит 2-3 недели — все из-за болей в области паха
Ламин Ямаль вновь пропустит 2-3 недели — все из-за болей в области паха 106

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Продолжится суд над серийным поджигателем
ЧП и криминал
Продолжится суд над серийным поджигателем 1
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 12
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 21
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
В мире
«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны 28
Изображение к статье: Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем
Люблю!
Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем 25
Изображение к статье: Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье Эксклюзив!
Бизнес
2
Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье 2 26
Изображение к статье: Продолжится суд над серийным поджигателем
ЧП и криминал
Продолжится суд над серийным поджигателем 1
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 12
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 21

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео