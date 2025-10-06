Baltijas balss logotype
Спорт
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Первая ракетка мира рассказала, с какими оскорблениями столкнулась в социальных сетях.

«За всю свою карьеру я столкнулась с большим количеством ненависти, по разным причинам. Поэтому я поняла, что чем больше ты обращаешь на это внимание, тем больше это забирает у тебя энергии.

Мне кажется, лучше это игнорировать, но иногда вижу эти сообщения и из любопытства захожу на страницу человека, который их написал.

Иногда я в шоке. Иногда это матери, которые пишут такие ужасные вещи. Иногда видно, что человек ничего не делает и комментирует тех, кто пытается что-то делать в жизни, кто пытается мотивировать, вдохновлять следующее поколение. Я воспринимаю это как шутку», — Соболенко «Чемпионат» со ссылкой на Tennis365.

#теннис
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
