Легендарный Стивен Джеррард может снова стать главным тренером «Рейнджерса» из Глазго

Спорт
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Легендарный Стивен Джеррард может снова стать главным тренером «Рейнджерса» из Глазго

Легендарный в прошлом полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард может вновь занять пост главного тренера «Рейнджерса» из Глазго.

Об этом сообщает Sky Sports.

45-летний специалист уже возглавлял «Рейнджерс» с 2018 по 2021 год, с которым выиграл чемпионский титул в 2021 году. Последним местом работы англичанина был «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии, который он покинул в январе нынешнего года.

Ранее клуб из Глазго уволил Расселла Мартина. «Рейнджерс» занимает 8-е место в чемпионате Шотландии после 7 сыгранных матчей.

#футбол
Оставить комментарий

