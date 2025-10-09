Легендарный нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в истории футбола игроком-миллиардером. Состояние 40-летнего игрока оценивается в 1,4 млрд долларов США.

Агентство Bloomberg оценило состояние португальского форварда и внесло его в свой «Индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).

В указанную сумму входят деньги от контрактов со спонсорами, заработная плата в клубе и доходы от коммерческой деятельности. Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. По новому контракту, который звёздный нападающий подписал минувшим летом, он зарабатывает более 400 млн евро в год.

За команду из Саудовской Аравии провел провел 111 матчей и забил 98 голов. Всего на счету крайнего нападающего 1060 игр и 799 голов на высшем уровне.