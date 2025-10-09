Baltijas balss logotype
Никола Йокич возглавил список фаворитов на MVP нового сезона НБА 0 125

Спорт
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Никола Йокич возглавил список фаворитов на MVP нового сезона НБА

Перед стартом нового сезона НБА аналитики букмекерских контор определили главных претендентов на звание самого ценного игрока. Лидирующие позиции занимают центровой «Денвера» Никола Йокич и разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер.

Йокич, уже трижды признававшийся MVP, идёт первым с коэффициентом 3.10. Гилджес-Александер – второй в списке фаворитов с котировкой 3.50 и, по мнению экспертов, способен навязать борьбу за главный индивидуальный трофей.

Далее в рейтинге с заметным отставанием идут Лука Дончич с коэффициентом 7.50, Яннис Адетокумбо (9.00) и Энтони Эдвардс (13.00). Замыкает шестёрку фаворитов француз Виктор Вембаньяма, чьи перспективы оцениваются котировкой 15.00.

#баскетбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео