Перед стартом нового сезона НБА аналитики букмекерских контор определили главных претендентов на звание самого ценного игрока. Лидирующие позиции занимают центровой «Денвера» Никола Йокич и разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер.

Йокич, уже трижды признававшийся MVP, идёт первым с коэффициентом 3.10. Гилджес-Александер – второй в списке фаворитов с котировкой 3.50 и, по мнению экспертов, способен навязать борьбу за главный индивидуальный трофей.

Далее в рейтинге с заметным отставанием идут Лука Дончич с коэффициентом 7.50, Яннис Адетокумбо (9.00) и Энтони Эдвардс (13.00). Замыкает шестёрку фаворитов француз Виктор Вембаньяма, чьи перспективы оцениваются котировкой 15.00.