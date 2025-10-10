Baltijas balss logotype
Арина Соболенко встала в один ряд с тремя бывшими первыми ракетками мира 0 308

Спорт
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Арина Соболенко встала в один ряд с тремя бывшими первыми ракетками мира

Победив в 1/4 финала «тысячника» в китайском Ухане Елену Рыбакину (6:3, 6:3), первая ракетка мира Арина Соболенко праздновала 20-ю подряд викторию на этом турнире.

С 1990 года помимо белоруски только трем теннисисткам удавались подобные серии со старта на одном турнире ВТА (принимаются во внимание только матчи основной сетки).

Моника Селеш одержала 33 победы подряд на Australian Open. Штеффи Граф имела 25-0 в Лейпциге. Каролин Возняцки выиграла первые 20 баталий в Нью-Хэйвене, информирует OptaAce.

#теннис
