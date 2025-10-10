Победив в 1/4 финала «тысячника» в китайском Ухане Елену Рыбакину (6:3, 6:3), первая ракетка мира Арина Соболенко праздновала 20-ю подряд викторию на этом турнире.

С 1990 года помимо белоруски только трем теннисисткам удавались подобные серии со старта на одном турнире ВТА (принимаются во внимание только матчи основной сетки).

Моника Селеш одержала 33 победы подряд на Australian Open. Штеффи Граф имела 25-0 в Лейпциге. Каролин Возняцки выиграла первые 20 баталий в Нью-Хэйвене, информирует OptaAce.