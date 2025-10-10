Даниил Медведев, занимающий 18-е место в мировом рейтинге, прокомментировал возможность финала на турнире «Мастерс» в Шанхае с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

Ранее Медведев достиг полуфинала хардового турнира, где его соперником станет француз Артур Риндеркнеш. Джокович, в свою очередь, будет бороться за выход в финал с представителем Монако Валантеном Вашеро.

«Если я сыграю с Новаком в финале — класс, вообще супер! С Новаком я люблю играть, встречались в финалах. Но сначала надо сыграть с Артуром, обыграть его, показать хороший теннис», — заявил Медведев.

Медведев отметил, что в предстоящем матче соперники будут качественно подавать и наносить сильные удары. По словам россиянина, ему необходимо быть готовым к этим вызовам.