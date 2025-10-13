Президент Латвийской федерации футбола Вадим Ляшенко (на фото) на днях был избран председателем комитета по футзалу Международной ассоциации футбольных федераций (ФИФА).
Как известно, Вадим Ляшенко стал президентом Латвийской федерации футбола летом 2020 года. До избрания он несколько лет возглавлял Латвийскую футзальную федерацию. В 2023 году был выбран председателем комитета по футзалу и пляжному футболу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Футзал развивается очень быстрыми темпами, у него растет аудитория, конкуренция на всех уровнях и количество участников. Но на этом не следует останавливаться, необходимо продолжать развитие этого вида спорта, - отмечает Вадим Ляшенко. - Важным шагом стало бы включение футзала в олимпийскую программу, что способствовало его бы популяризации в мировом масштабе».
В начале 2026 года Латвия станет одним из организаторов чемпионата Европы по футзалу. В Риге пройдут матчи одной из групп предварительного этапа. Помимо Латвии Евро-2026 принимают также Литва и Словения (в Любляне пройдут матчи группового этапа и весь плей-офф). Кстати, сборная Латвии впервые в своей истории сыграет в финальном турнире европейского первенства.
Накануне наша команда с победой вернулась из Индонезии, где команда под руководством итальянского специалиста Массимилиано Белларте победила. По ходу турнира в Джакарте латвийская сборная обыграла сборные Нидерландов, Танзании и Индонезии. В текущем мировом рейтинге ФИФА сборная Латвии по футзалу занимает 60-е место, Индонезния находится на 23-м месте, Нидерланды - на 28-м, а Танзания - на 138-м. По итогам Futsal Four Nations Cup 2025 сборная Латвии заняла первое место, а ее два представителя получили индивидуальные награды. Лучшим игроком турнира были признан Эдгар Тараканов, нападающий Виктор Кулепов с пятью голами стал самым результативным игроком.
Для сборной Латвии по футзалу это были первые проверочные матчи с апреля 2025-го. Команда готовится к чемпионату Европы-2026, который пройдет с 20 января по 7 февраля.
