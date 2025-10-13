Как известно, Вадим Ляшенко стал президентом Латвийской федерации футбола летом 2020 года. До избрания он несколько лет возглавлял Латвийскую футзальную федерацию. В 2023 году был выбран председателем комитета по футзалу и пляжному футболу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Футзал развивается очень быстрыми темпами, у него растет аудитория, конкуренция на всех уровнях и количество участников. Но на этом не следует останавливаться, необходимо продолжать развитие этого вида спорта, - отмечает Вадим Ляшенко. - Важным шагом стало бы включение футзала в олимпийскую программу, что способствовало его бы популяризации в мировом масштабе».

В начале 2026 года Латвия станет одним из организаторов чемпионата Европы по футзалу. В Риге пройдут матчи одной из групп предварительного этапа. Помимо Латвии Евро-2026 принимают также Литва и Словения (в Любляне пройдут матчи группового этапа и весь плей-офф). Кстати, сборная Латвии впервые в своей истории сыграет в финальном турнире европейского первенства.

Накануне наша команда с победой вернулась из Индонезии, где команда под руководством итальянского специалиста Массимилиано Белларте победила. По ходу турнира в Джакарте латвийская сборная обыграла сборные Нидерландов, Танзании и Индонезии. В текущем мировом рейтинге ФИФА сборная Латвии по футзалу занимает 60-е место, Индонезния находится на 23-м месте, Нидерланды - на 28-м, а Танзания - на 138-м. По итогам Futsal Four Nations Cup 2025 сборная Латвии заняла первое место, а ее два представителя получили индивидуальные награды. Лучшим игроком турнира были признан Эдгар Тараканов, нападающий Виктор Кулепов с пятью голами стал самым результативным игроком.

Для сборной Латвии по футзалу это были первые проверочные матчи с апреля 2025-го. Команда готовится к чемпионату Европы-2026, который пройдет с 20 января по 7 февраля.