Скромная по европейским меркам сборная Фарерских Островов по футболу установила историческое достижение в отборочных матчах, впервые одержав три победы подряд.

12 октября в рамках отборочного турнира на ЧМ-2026 Фареры обыграли Чехию со счетом 2:1. Ранее эта команда победила Черногорию (4:0) и Гибралтар (1:0).

После виктории над чехами у скандинавов появились шансы продолжить борьбу за путевку на чемпионат мира. Сборная Хорватии практически гарантировала себе первое место в группе L, а за второе место, дающее право на участие в стыках, поборются Чехия (13 очков) и Фареры (12).

Группа «L»: Хорватия — 16 очков (6 игр), Чехия — 13 (7), Фарерские Острова — 12 (7), Черногория — 6 (6), Гибралтар — 0 (6).

На чемпионат мира от Европы попадут 16 сборных. При этом 12 прямых пропусков на мундиаль получат победители отборочных групп, а еще четыре путевки будут разыграны в стыковых матчах с участием 12 обладателей вторых мест и четырех сборных, попавших туда через Лигу наций УЕФА.

Матчи финальной стадии ЧМ-2026 пройдут в 16 городах Канады, Мексики и США летом следующего года.