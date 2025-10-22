Портал Boardroom со ссылкой на Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых баскетболистов НБА в 2025 году.

Список возглавил разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, чьи общие доходы — с учетом зарплаты по контракту с клубом НБА и финансовых поступлений вне площадки, в основном от рекламных контрактов, — предположительно составят 159,6 млн долларов.

Топ-10 выглядит следующим образом:

Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — $ 159,6 млн. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — $ 137,6 млн. Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс») — $ 104,3 млн. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — $ 99,1 млн. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — $ 79,1 млн. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») — $ 65,6 млн. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — $ 65,2 млн. Джимми Батлер («Голден Стэйт Уорриорз») — $ 65,1 млн. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») — $ 63,3 млн. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — $ 63,2 млн.