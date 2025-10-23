Baltijas balss logotype
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 0 68

Спорт
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном

Издание sportspro.com составило список из 50 спортсменов, которые являются наиболее востребованными для различных рекламных интеграций. Учитывались три показателя: охват аудитории в социальных сетях, статус личного бренда и экономический потенциал.

На вершине рейтинга расположился британский автогонщик Льюис Хэмилтон. Тройку также составили гимнастка Симона Байлз и регбистка Илона Махер. Далее расположились баскетболист Стефен Карри, футболисты Криштиану Роналду и Неймар. В топ-10 всего одна теннисистка — Кори Гауфф (10-е место).

Арина Соболенко стала второй среди теннисисток, заняв 27-ю позицию. 15-е место у Новака Джоковича, 18-е — у Карлоса Алькараса, 21-е — у Янника Синнера. Ига Швентек — 40-я.

Любопытно, что сразу за Соболенко, на 28-м месте рейтинга, разместился нападающий футбольной сборной Англии Харри Кейн.

#спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео