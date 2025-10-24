Суд признал десятикратную чемпионку миру по биатлону Жулию Симон виновной по всем пунктам обвинения и приговорил ее к трем месяцам условного тюремного заключения и штрафу в размере 15 тысяч евро за кражу.

Об этом сообщает Le Dauphine Libere.

В пятницу, 24 октября, Симон предстала перед уголовным судом в Альбервиле по обвинению в краже кредитной карты и мошенничестве. Всего обвинение включало пять пунктов. Следствие определило трех пострадавших, среди которых была и партнерша Симон по сборной Жюстин Брезаз‑Буше.

— Я признаю факт кражи. Я запаниковала, замкнулась в себе, когда мне об этом сообщили в федерации. Не могу объяснить свои мотивы, не могу осознать это.

У моих действий нет финансовой мотивации. Сегодня я двигаюсь вперед день за днем, потому что мое присутствие здесь будет иметь последствия для моей карьеры. Все случившееся абсурдно, потому что мне это было не нужно, — приводит слова Симон в суде Le Dauphine Libere.

Суд также постановил, что Симон нужно возместить судебные издержки Брезаз‑Буше и выплатить один евро в качестве компенсации ущерба Французской федерации лыжного спорта.

Симон 29 лет, она серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине в смешанной эстафете, обладательница Большого хрустального глобуса Кубка мира.