Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Референдум о проведении Олимпиады в Мюнхене: что надо знать 0 82

Спорт
Дата публикации: 25.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Референдум о проведении Олимпиады в Мюнхене: что надо знать
ФОТО: Unsplash

26 октября жители Мюнхена на референдуме решат, стоит ли городу вновь выдвигать свою кандидатуру на проведение летних Олимпийских игр. Исход голосования имеет важное значение для заявки Германии, пишет DW.

Заявка Германии на проведение Олимпийских игр стоит перед первым серьезным испытанием. Один из четырех немецких кандидатов - Мюнхен - призывает жителей в воскресенье, 26 октября, проголосовать за то, чтобы город во второй раз после 1972 года принял летнюю Олимпиаду, а затем и Паралимпиаду.

Помимо столицы Баварии, в гонку вступили Берлин, Гамбург и Рейнско-Рурский регион, где расположены такие города, как Кельн и Дюссельдорф. DW отвечает на самые важные вопросы, касающиеся мюнхенского референдума по Олимпиаде.

Кто может голосовать и как звучит вопрос референдума

К участию в голосовании приглашаются все граждане стран ЕС, для которых Мюнхен не менее двух месяцев является основным местом жительства и которым на 26 октября 2025 года исполнилось не менее 18 лет. По данным городских властей, в общей сложности таких около 1,1 млн человек. Чтобы референдум был признан состоявшимся, в нем должны поучаствовать не менее 10% из них.

Жители баварской столицы должны ответить на следующий вопрос: "Вы за то, чтобы Мюнхен подал заявку на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые состоятся в 2036, 2040 или 2044 году?". Варианты ответа: "да" или "нет".

Какой ожидается результат референдума в Мюнхене?

Сделать прогноз в данном случае сложно, даже несмотря на то, что большинство населения города, похоже, за Олимпиаду и Паралимпиаду. В ходе репрезентативного опроса, проведенного по заказу новостного агентства dpa институтом социсследований YouGov, в общей сложности 48% респондентов заявили, что скорее (27%) или полностью (21%) поддерживают заявку Мюнхена. 32% высказались либо полностью (18%), либо скорее (14%) против этого. А 21% сообщил, еще не определился со своей позицией.

Аргументы сторонников Игр

Инициаторы проведения Олимпиады и Паралимпиады агитируют за них, представляя как "Игры с сердцем и душой" и экологичные Игры с небольшими расстояниями между спортивными аренами. 90% запланированных объектов для состязаний находятся менее чем в 30 км от Олимпийской деревни, для которой выбрано место на северо-востоке Мюнхена, отмечается в сообщении оргкомитета. Дальше будут расположены только места, где пройдут соревнования по парусному спорту, футболу, гребле на байдарках и каноэ и маунтинбайку.

При этом большинство необходимых объектов уже существуют. Некоторые из них предстоит только модернизировать или расширить, лишь немногие нужно построить с нуля. Сторонники проведения главного спортивного соревнования четырехлетия ожидают, что Игры в Мюнхене окажут позитивное влияние на экономику, жилищное строительство, инфраструктуру, настроение в городе и имидж Германии в мире.

Что говорят противники Игр

Оппоненты заявки Мюнхена считают, что Олимпиада и Паралимпиада станут слишком дорогим удовольствием. Эксперты Мюнхенского технического университета (TUM) оценили необходимые расходы в 18-21 млрд евро. Критики инициативы также предупреждают о непредвиденных обстоятельствах, которые могут привести к еще более высоким затратам - например, если, как в случае с летними Играми 2024 года в Париже, из-за политической ситуации придется раскошеливаться на дополнительные масштабные меры безопасности.

Они также опасаются, что в случае одобрения заявки Мюнхена цены на жилье и стоимость жизни в нем вырастут. Кроме того, есть вопросы по поводу экологии: например, если, как и планируется, в горной местности у озера Тегернзе построят трассу для маунтинбайка.

Какое влияние окажет исход референдума

"Если не получится здесь, то, пожалуй, не выйдет и в другом месте", - полагает премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder), имея в виду трех остальных потенциальных кандидатов на проведение Олимпиады в Германии.

Если же участники референдума поддержат Игры, будет дан четкий сигнал - не только внутри страны, но и для Международного олимпийского комитета (МОК), который может расценить исход голосования как сильный показатель общего отношения к проведению Олимпиады в Германии.

"Положительный исход референдума в Мюнхене, конечно, дал бы нашей заявочной кампании дополнительный импульс", - признается Томас Вайкерт (Thomas Weikert), президент Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB).

Что будет после референдума

Даже если жители баварской столицы проголосуют против подачи заявки на проведение Игр, DOSB намерен продолжать переговоры с МОК и реализацию своего плана, добиваясь того, чтобы ФРГ стала хозяйкой Олимпиады в 2036-м, 2040-м или 2044 году.

Другие кандидаты - Гамбург, Рейнско-Рурский регион, а также Киль как потенциальное место соревнований по парусному спорту, - тоже планируют провести у себя референдумы. Власти Гамбурга назначили голосование по Олимпиаде на 31 мая 2026 года. В Киле оно состоится 19 апреля 2026 года, в Рейнско-Рурском регионе, предположительно, в тот же день.

А вот Конституция Берлина - столица Германии одновременно является и федеральной землей - не предусматривает возможности проведения референдума по Олимпиаде. Там будет только сбор подписей в поддержку Игр.

DW

Читайте нас также:
#олимпиада #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Умер известный латвийский тренер по хоккею
Изображение к статье: Умер известный латвийский тренер по хоккею
Васильев занял десятое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае
Изображение к статье: Васильев занял десятое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае
Лидер «Манчестер Юнайтед» объяснил, почему решил летом не становиться одноклубником Криштиану Роналду
Изображение к статье: Лидер «Манчестер Юнайтед» объяснил, почему решил летом не становиться одноклубником Криштиану Роналду
Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки
Изображение к статье: Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки
Изображение к статье: Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия
Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия 207
Изображение к статье: Килиан Мбаппе — перед «эль класико»: мы не просто хотим играть, мы хотим побеждать
Килиан Мбаппе — перед «эль класико»: мы не просто хотим играть, мы хотим побеждать 56
Изображение к статье: Семенистая проиграла в четвертьфинале турнира «WTA 125»
Семенистая проиграла в четвертьфинале турнира «WTA 125» 75
Изображение к статье: Арина Соболенко и все-все-все. Определились участницы Итогового турнира ВТА
Арина Соболенко и все-все-все. Определились участницы Итогового турнира ВТА 387

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 292
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 414
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы 102
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 785
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Политика
1
«Я бы на месте Силини их бы уволил...» 1 601
Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 292
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 414
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео