26 октября жители Мюнхена на референдуме решат, стоит ли городу вновь выдвигать свою кандидатуру на проведение летних Олимпийских игр. Исход голосования имеет важное значение для заявки Германии, пишет DW.

Заявка Германии на проведение Олимпийских игр стоит перед первым серьезным испытанием. Один из четырех немецких кандидатов - Мюнхен - призывает жителей в воскресенье, 26 октября, проголосовать за то, чтобы город во второй раз после 1972 года принял летнюю Олимпиаду, а затем и Паралимпиаду.

Помимо столицы Баварии, в гонку вступили Берлин, Гамбург и Рейнско-Рурский регион, где расположены такие города, как Кельн и Дюссельдорф. DW отвечает на самые важные вопросы, касающиеся мюнхенского референдума по Олимпиаде.

Кто может голосовать и как звучит вопрос референдума

К участию в голосовании приглашаются все граждане стран ЕС, для которых Мюнхен не менее двух месяцев является основным местом жительства и которым на 26 октября 2025 года исполнилось не менее 18 лет. По данным городских властей, в общей сложности таких около 1,1 млн человек. Чтобы референдум был признан состоявшимся, в нем должны поучаствовать не менее 10% из них.

Жители баварской столицы должны ответить на следующий вопрос: "Вы за то, чтобы Мюнхен подал заявку на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые состоятся в 2036, 2040 или 2044 году?". Варианты ответа: "да" или "нет".

Какой ожидается результат референдума в Мюнхене?

Сделать прогноз в данном случае сложно, даже несмотря на то, что большинство населения города, похоже, за Олимпиаду и Паралимпиаду. В ходе репрезентативного опроса, проведенного по заказу новостного агентства dpa институтом социсследований YouGov, в общей сложности 48% респондентов заявили, что скорее (27%) или полностью (21%) поддерживают заявку Мюнхена. 32% высказались либо полностью (18%), либо скорее (14%) против этого. А 21% сообщил, еще не определился со своей позицией.

Аргументы сторонников Игр

Инициаторы проведения Олимпиады и Паралимпиады агитируют за них, представляя как "Игры с сердцем и душой" и экологичные Игры с небольшими расстояниями между спортивными аренами. 90% запланированных объектов для состязаний находятся менее чем в 30 км от Олимпийской деревни, для которой выбрано место на северо-востоке Мюнхена, отмечается в сообщении оргкомитета. Дальше будут расположены только места, где пройдут соревнования по парусному спорту, футболу, гребле на байдарках и каноэ и маунтинбайку.

При этом большинство необходимых объектов уже существуют. Некоторые из них предстоит только модернизировать или расширить, лишь немногие нужно построить с нуля. Сторонники проведения главного спортивного соревнования четырехлетия ожидают, что Игры в Мюнхене окажут позитивное влияние на экономику, жилищное строительство, инфраструктуру, настроение в городе и имидж Германии в мире.

Что говорят противники Игр

Оппоненты заявки Мюнхена считают, что Олимпиада и Паралимпиада станут слишком дорогим удовольствием. Эксперты Мюнхенского технического университета (TUM) оценили необходимые расходы в 18-21 млрд евро. Критики инициативы также предупреждают о непредвиденных обстоятельствах, которые могут привести к еще более высоким затратам - например, если, как в случае с летними Играми 2024 года в Париже, из-за политической ситуации придется раскошеливаться на дополнительные масштабные меры безопасности.

Они также опасаются, что в случае одобрения заявки Мюнхена цены на жилье и стоимость жизни в нем вырастут. Кроме того, есть вопросы по поводу экологии: например, если, как и планируется, в горной местности у озера Тегернзе построят трассу для маунтинбайка.

Какое влияние окажет исход референдума

"Если не получится здесь, то, пожалуй, не выйдет и в другом месте", - полагает премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder), имея в виду трех остальных потенциальных кандидатов на проведение Олимпиады в Германии.

Если же участники референдума поддержат Игры, будет дан четкий сигнал - не только внутри страны, но и для Международного олимпийского комитета (МОК), который может расценить исход голосования как сильный показатель общего отношения к проведению Олимпиады в Германии.

"Положительный исход референдума в Мюнхене, конечно, дал бы нашей заявочной кампании дополнительный импульс", - признается Томас Вайкерт (Thomas Weikert), президент Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB).

Что будет после референдума

Даже если жители баварской столицы проголосуют против подачи заявки на проведение Игр, DOSB намерен продолжать переговоры с МОК и реализацию своего плана, добиваясь того, чтобы ФРГ стала хозяйкой Олимпиады в 2036-м, 2040-м или 2044 году.

Другие кандидаты - Гамбург, Рейнско-Рурский регион, а также Киль как потенциальное место соревнований по парусному спорту, - тоже планируют провести у себя референдумы. Власти Гамбурга назначили голосование по Олимпиаде на 31 мая 2026 года. В Киле оно состоится 19 апреля 2026 года, в Рейнско-Рурском регионе, предположительно, в тот же день.

А вот Конституция Берлина - столица Германии одновременно является и федеральной землей - не предусматривает возможности проведения референдума по Олимпиаде. Там будет только сбор подписей в поддержку Игр.

