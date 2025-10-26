Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 0 1140

Спорт
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад

26-летний словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич повторил достижение легенды Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана в первом матче регулярного чемпионата лиги.

Как информирует Real Sports в социальных сетях, Дончич и Джордан — единственные защитники в истории НБА, которые в подобных матчах достигали следующих показателей в статистике — 40 очков, 10 подборов и пять передач.

Минувшей ночью Дончич в игре с «Голден Стэйт Уорриорз» (109:119) набрал 43 очка, сделал 12 подборов и девять передач. Джордану подобное достижение покорялось в 1989 году.

Читайте нас также:
#баскетбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Алькарас о матче «Реал» — «Барселона»: «Забьют Беллингем, Мбаппе и Ямаль»
Изображение к статье: Чемпионат Англии. «Ливерпуль» на выезде потерпел поражение от «Брентфорда»
Иконка видео
Изображение к статье: Умер известный латвийский тренер по хоккею

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 3 покупки, которые действительно делают нас счастливее, по мнению психологов
Lifenews
Изображение к статье: Представлена новая технология удаления космического мусора без физического контакта
Техно
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Бизнес
Изображение к статье: Из-за угрозы метеозондов Литва закроет границу с Беларусью, но будут исключения
В мире
1
Изображение к статье: 3 покупки, которые действительно делают нас счастливее, по мнению психологов
Lifenews
Изображение к статье: Представлена новая технология удаления космического мусора без физического контакта
Техно
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео