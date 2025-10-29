Baltijas balss logotype
Латвийский хоккеист Туманов подписал контракт с финским клубом «Йокерит»; контракт с Фененко расторгнут 0 168

Спорт
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвийский хоккеист Туманов подписал контракт с финским клубом «Йокерит»; контракт с Фененко расторгнут
ФОТО: LETA

Кандидат в сборную Латвии по хоккею Мик Туманов подписал контракт с финским клубом "Йокерит", выступающим во второй по силе лиге страны — "Mestis", тогда как защитник и также кандидат в сборную Латвии Никс Фененко больше не будет играть за эту команду, во вторник сообщил клуб, пишет ЛЕТА.

Как уже сообщалось, в середине октября Туманов по обоюдному согласию расторг контракт с клубом словацкой Экстралиги "Прешов".

«Йокерит» усиливает оборону латвийцем Тумановым, который присоединяется к команде на оставшуюся часть сезона», — говорится в заявлении клуба.

До участия в «Прешов» 24-летний защитник четыре предыдущих сезона провёл в Финляндии. Первые два года он играл за клуб лиги "Mestis" Рованиеми "Киекко" ("RoKi"), а следующие два — в высшей лиге за Ювяскюля JYP, который также отдавал его в аренду нескольким командам "Mestis" и клубу высшей лиги "Юкурит" из Миккели.

«Туманов — высокий и универсальный защитник с хорошим катанием. У него есть потенциал в атаке, и, помимо этого, мы ожидаем от него надёжной игры в обороне», — отметил спортивный директор «Йокерита» Олли-Пекка Ирьенхейки.

Туманов присоединился к «Йокериту» во вторник, и ожидается, что он выйдет на лёд в пятничном матче против «Гермеса» из Коккола.

Одновременно «Йокерит» сообщил, что по обоюдному согласию расторг контракт с защитником Фененко.

В этом сезоне Фененко провёл за «Йокерит» два матча и не набрал очков.

«Йокерит» с 19 очками, набранными в 13 играх, занимает седьмое место среди 10 команд лиги "Mestis".

Отмечается, что на следующей неделе Фененко присоединится к сборной Латвии.

В этом году Туманов входил в состав сборной Латвии на чемпионате мира, однако не провёл ни одного матча.

#хоккей
