Спорт
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал спортсменов из разных видов спорта, которыми он восхищается.

«Для нас, аргентинцев, Марадона всегда был величайшим кумиром и вызывал наибольшее восхищение. Диего вышел за все рамки. Говоря о других видах спорта, очевидно, то же самое произошло с [Майклом] Джорданом. Я очень уважаю таких теннисистов, как [Роджер] Федерер, Рафа [Надаль] и [Новак] Джокович, и думаю, что все трое подняли соревнования на гораздо более высокий уровень», — сказал Месси в интервью NBC News.

Среди баскетболистов аргентинец также выделил Леброна Джеймса и Стефена Карри.

38-летний Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча» и шестикратным обладателем «Золотой бутсы». На протяжении карьеры он выступал за «Барселону», «ПСЖ», а в 2023 году присоединился к «Интер Майами» из МЛС. С «Барселоной» форвард 10 раз выигрывал чемпионат Испании и четыре раза — Лигу чемпионов, с «ПСЖ» дважды становился победителем лиги 1. В составе сборной Аргентины Месси стал олимпийским чемпионом и чемпионом мира.

#футбол
