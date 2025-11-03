Латвия не пустит российских спортсменов в Сигулду даже после решения суда 7 1672

Дата публикации: 03.11.2025
BB.LV
После благоприятного решения Спортивного арбитражного суда (CAS) для российских саночников остается неясным проведение Кубка мира в Сигулде в этом сезоне, сообщает Латвийская федерация саночного спорта (LKSF).

На прошлой неделе CAS принял решение по апелляции Российской федерации санного спорта (RLF) и шести ее спортсменов против Международной федерации санного спорта (FIL), связанной с участием российских спортсменов в отборочном процессе к зимним Олимпийским играм 2026 года.

Согласно решению CAS, представители RLF по-прежнему не могут участвовать в соревнованиях FIL, однако отдельные российские спортсмены могут быть допущены к старту в качестве нейтральных спортсменов, если они соответствуют установленным критериям. Таким образом, апелляция была частично удовлетворена, но требование шестерых спортсменов о немедленном восстановлении их участия в соревнованиях было отклонено.

В своем заявлении LKSF отмечает, что уважает решение CAS, но категорически не поддерживает участие российских спортсменов любого статуса в соревнованиях Кубка мира или Олимпийских играх, пока продолжается несправедливая и жестокая война в Украине. LKSF подчеркивает, что в таких условиях спорт не может существовать вне моральной и этической ответственности, а безопасность латвийских спортсменов и целостность соревнований остаются абсолютным приоритетом. Федерация напоминает, что на конгрессе FIL подавляющим большинством голосов было отклонено участие российских спортсменов в мероприятиях, организованных FIL.

Президент LKSF Клавс Васкс подчеркивает, что любое участие представителей России в международных спортивных мероприятиях, независимо от решений CAS или других институтов, противоречит олимпийским ценностям, правам человека и принципам справедливости.

«Спорт должен оставаться символом мира, солидарности и уважения, а не инструментом для укрепления имиджа агрессора. Пока продолжается война, российские спортсмены не должны иметь места на международной арене, даже под прикрытием нейтрального флага», — подчеркивает Васкс.

Президент LKSF обещает, что федерация сделает все, чтобы лучшие латвийские саночники могли безопасно участвовать в международных соревнованиях и квалифицироваться на Олимпийские игры 2026 года.

«Однако такое решение CAS может существенно повлиять на запланированный этап Кубка мира в Сигулде, поскольку действующее законодательство Латвии не предусматривает участие в соревнованиях в нашей стране спортсменов из России, независимо от их статуса. Такие спортсмены не будут допущены к участию в соревнованиях, организованных LKSF», — добавляет Васкс.

Учитывая возможное влияние этого решения на проведение международных соревнований и процесс подготовки латвийских спортсменов, LKSF в ближайшие дни начнет консультации с Министерством образования и науки и Олимпийским комитетом Латвии, чтобы согласовать общую позицию и определить дальнейшие действия. После консультаций федерация предоставит общественности полное объяснение ситуации и дальнейших шагов.

Читайте нас также:
#санный спорт #санкции против России
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
