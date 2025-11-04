Каноист Курт Адамс Розенталс, дисквалифицированный в Великобритании за публикацию в своём аккаунте Instagram видео сексуального характера, снятого в самолёте, выразил желание сменить спортивное гражданство и представлять свою родную страну — Латвию.

Латвийская федерация каноэ (LKF) не возражает против этого, подтвердила агентству LETA президент федерации Лелде Лауре.

Как сообщила британская телерадиокорпорация BBC, дисциплинарная комиссия Федерации гребли и каноэ Великобритании («Paddle UK») признала, что Розенталс «серьёзно дискредитировал» свой вид спорта, разместив в марте на своём публичном аккаунте Instagram видео, где он совершает «сексуальный акт» в самолёте.

Помимо запрета на участие в тренировках и соревнованиях, спортсмен также исключён из программы «World Class», финансируемой Британской спортивной лотереей, которая направлена на поддержку спортсменов, готовящихся к Олимпийским играм 2028 и 2032 годов. «Он подал в британскую федерацию заявление о переходе, которое должно быть утверждено Международной федерацией каноэ (ICF).

Решение обещают принять до Нового года. Латвийская федерация дала согласие на переход, и британская сторона также не возражает», — пояснила Лауре.

На чемпионате мира по гребному слалому среди спортсменов до 23 лет в 2023 году Розенталс завоевал серебряную медаль в соревнованиях на каноэ. По словам Лауре, до сих пор он имел возможность тренироваться в условиях, которые очень дорогостоящи и недоступны для большинства латвийских спортсменов.

Также Лауре отметила, что LKF не получала от британской федерации официальной информации о дисквалификации Розенталса.

Сам спортсмен ранее заявил СМИ, что не знает причины своей дисквалификации, но подозревает, что это связано с его аккаунтом на платформе OnlyFans, известной публикацией контента для взрослых. Отвечая на вопрос BBC, сожалеет ли он о размещённом видео, Розенталс сказал, что, оглядываясь назад, «скорее всего, не стал бы публиковать ничего подобного».

По данным BBC, в марте спортсмен выложил фрагмент видео, изначально предназначенного для OnlyFans. На кадрах Розенталс запечатлён во время полового акта с женщиной. Видео быстро распространилось в соцсетях и вызвало широкий резонанс в спортивных кругах.