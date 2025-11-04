Решение о возможном местоположении нового футбольного стадиона в Риге пока не принято, и рассматриваются различные варианты, стало известно во вторник на заседании Подкомиссии по спорту Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, сообщает LETA.

Заместитель госсекретаря Министерства образования и науки (МОН) по вопросам спорта и молодежи Эдгар Пукинскс указал, что основная цель — реализовать проект в формате государственно-частного партнёрства (ГЧП), привлекая частные инвестиции от заинтересованных рыночных участников.

Предварительные расчёты в промежуточном отчёте показывают стоимость проекта без участия частного сектора. По словам Пукинкса, самоуправление, государство и Латвийская футбольная федерация (ЛФФ) могли бы инвестировать по 5–6 миллионов евро в год, однако основная задача — создать бизнес-модель, привлекательную для инвесторов. В качестве удачного примера он привёл Албанию, где на месте деградировавшей территории был восстановлен стадион, построен отель, и стоимость окружающей территории утроилась. Подобный механизм планируется реализовать и в Латвии.

Окончательное решение о месте расположения стадиона пока отсутствует. Текущее решение Рижской думы предполагает размещение в Луцавсале, однако рассматриваются также территория стадиона «Сконто» и другие варианты. ЛФФ анализирует стоимость земли и юридические аспекты по «Сконто», а к концу года планируется исследование по Луцавсале. Депутаты предложили рассмотреть и другие участки, включая улицу Тирума, учитывая транспортные и вопросы безопасности в центре города.

Руководитель департамента ГЧП и финансовых инструментов Центрального агентства финансов и договоров Рейнис Фрейманис указал, что сейчас идёт стадия предварительного исследования, чтобы определить основные параметры для последующих расчётов. Следующий этап — разработка детального бизнес-плана с технической, юридической, финансовой и экономической оценкой, включая денежные потоки для обеих сторон.

Он отметил, что для модели ГЧП требуется наличие публичного спроса, который можно просчитать, исходя из социально-экономических выгод. Чтобы проект был успешным, стадион должен быть многофункциональным и универсально используемым.

Парламентский секретарь МОН Давис Мартиньш Даугавиетис («Новое Единство») подчеркнул, что рабочая группа проделала большую работу. По сравнению с весной 2023 года, когда заседание подкомиссии оставило «не самое приятное впечатление», теперь ясно обозначены экономические выгоды от футбола и спортивной отрасли в целом.

Даугавиетис отметил, что любые государственные расходы возможны не раньше 2030 года, охарактеризовав это как «ответственное долгосрочное планирование», и добавил, что не хочет, чтобы Латвия оставалась единственной страной Европы без собственного национального стадиона.

Планируется, что стадион будет использоваться также для культурных и развлекательных мероприятий — концертов и Праздника песни и танца.

Как сообщалось, в октябре правительство рассмотрело и приняло к сведению информационный доклад МОН об альтернативах строительства нового национального футбольного стадиона в Риге, начав подготовительный этап возможного ГЧП-проекта.

Правительство, ознакомившись с докладом, не взяло на себя никаких финансовых обязательств.

Доклад подготовила рабочая группа, созданная распоряжением премьер-министра Эвики Силини от 20 декабря прошлого года.

Всего рассматривались шесть альтернатив — от реконструкции нынешнего стадиона «BTA Daugava» до строительства нового стадиона в рамках ГЧП, в том числе на частной земле.

Для углублённого анализа отобраны три сценария: строительство нового стадиона с участием Латвийского национального спортивного центра (ЛНCЦ), ГЧП-проект на государственной или муниципальной земле и ГЧП-проект на частной земле, например, с приобретением и развитием стадиона «Сконто».

Ни один из сценариев не является полностью коммерчески самодостаточным, поэтому публичному сектору придётся взять на себя часть финансовых рисков. В докладе наиболее выгодным признан ГЧП-модель на государственной или муниципальной земле, где ежегодная субсидия может составлять около 4,9 млн евро.

Для сравнения, если строительство осуществляет ЛНCЦ, дефицит может достигать 5,8 млн евро, а ГЧП на частной земле — около 5 млн евро, показали расчёты рабочей группы.

Наивысшую оценку получили два варианта: строительство нового стадиона в рамках ГЧП на государственной или муниципальной земле с участием ЛНCЦ, Рижской думы и ЛФФ, а также строительство стадиона на частной земле (например, выкуп и развитие «Сконто» в том же партнёрстве).

В то же время реконструкция стадиона «BTA Daugava», хотя и потенциально дешевле, признана неустойчивым решением — из-за ограничений в дизайне, конструкции и обслуживании этот вариант получил наименьшее количество баллов.

Для анализа альтернатив использовались данные архитектурного бюро SEP, привлечённого ЛФФ, и международной консалтинговой компании Populous. В отчёте определены оптимальные начальные параметры стадиона — минимум 15 000 зрительских мест, а также проанализированы возможные расходы на строительство, содержание и потенциальные доходы.

Рабочая группа указывает, что покрыть дефицит финансирования можно будет за счёт средств государства, Рижской думы и программы UEFA Hattrick, при поддержке соответствующих подтверждающих писем от Рижской думы и ЛФФ.

В докладе также подчёркивается, что развитие футбольной инфраструктуры принесло бы экономическую отдачу — футбол в Латвии может генерировать добавленную экономическую стоимость в размере 37 млн евро, что соответствует 55 млн евро вклада в ВВП. Налоговые поступления от ЛФФ и футбольных клубов превышают 9 млн евро.

В свою очередь, вице-мэр Риги Вилнис Кирсис («Новое Единство») сообщил, что сейчас ЛФФ ведёт переговоры с владельцами стадиона «Сконто» о возможном выкупе его инфраструктуры. В апреле прошлого года Рижская дума выделила землю в Луцавсале под национальный футбольный стадион. Тогда, по словам Кирсиса, владельцы «Сконто» не были заинтересованы в отчуждении. Однако сейчас «лёд тронулся». В этом случае, по словам Кирсиса, строительство нового стадиона на месте «Сконто» думе кажется более предпочтительным, чем проект на Луцавсале.

Для реализации целей, обозначенных в Основных направлениях спортивной политики на 2022–2027 годы, включая развитие спортивной инфраструктуры и проектов ГЧП, правительство поручило ЛНCЦ до 30 апреля 2026 года подготовить финансовые и экономические расчёты о реализации проекта.

Согласно нормативным актам, до 30 июня 2026 года планируется подготовить и подать в Кабинет министров обоснующую документацию проекта, чтобы подтвердить целесообразность модели ГЧП и оценить возможные альтернативы развития.