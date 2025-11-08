Сборная Латвии по хоккею в субботу потерпела второе поражение на товарищеском турнире "Кубок Германии", который проходит в Ландсхуте, пишет LETA.

Во втором матче турнира латвийские хоккеисты со счётом 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) уступили сборной Словакии.

Единственную шайбу в составе сборной Латвии забросил Денис Смирнов, который также был признан лучшим игроком в составе латвийской команды. В воротах Латвии в этом матче стоял Густав Давис Григалс, отразивший 28 бросков соперника.

Уже на третьей минуте встречи словаки вышли вперёд после шайбы Петера Цегларика, а ещё через восемь минут преимущество удвоил Михал Иван. Во втором периоде, вскоре после окончания удаления Мика Индрашиса, Матуш Сукель увеличил счёт до 3:0 в пользу Словакии.

В третьем периоде спустя неполные две минуты Сукель забросил ещё одну шайбу в ворота Григалcа, однако уже через две с половиной минуты Ренар Крастенбергс отдал передачу от угла площадки на пятак, и Смирнов с близкого расстояния открыл счёт латвийской сборной.

В четверг в первом матче турнира латвийцы также проиграли со счётом 1:4 — сборной Германии, тогда как Словакия обыграла Австрию со счётом 6:2.

В воскресенье в 12:00 сборная Латвии завершит турнир матчем против Австрии.

Главному тренеру сборной Харию Витолиньшу на турнире помогают тренеры Лаурис Дарзиньш, Сандис Озолиньш, Раймонд Вилкойтс и Петтери Нуммелин, тренер вратарей Артур Ирбе и тренер по физподготовке Эрик Висоцкис.

Сборная Латвии ранее лишь однажды участвовала в этом турнире — в 2020 году, когда стала победителем. Из-за ограничений, связанных с Covid-19, тогда в турнире участвовали только три команды: сборная Латвии, сборная Германии и молодёжная команда Германии (до 23 лет).