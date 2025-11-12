Во вторник Артур Никлав Медведь установил новый рекорд Латвии в беге на 10 километров, сообщает Латвийская федерация лёгкой атлетики (ЛФЛА), пишет LETA.

Спортсмен финишировал вторым на соревнованиях в столице Польши Варшаве с результатом 28 минут 27 секунд, улучшив свой собственный предыдущий рекорд Латвии на 41 секунду.

Победу в забеге Bieg Niepodległości («Бег независимости») одержал бельгиец Клеман Дефландер, показав результат на одну секунду лучше. Третье место занял француз Флориан Ле Палек, пересёкший финишную черту за 29 минут и 25 секунд.

В традиционном забеге в этом году приняло участие рекордное количество участников — более 18 000 бегунов.