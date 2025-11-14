Baltijas balss logotype
Килиан Мбаппе забил свой 400-й гол в карьере 0 90

Спорт
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Килиан Мбаппе забил свой 400-й гол в карьере

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил свой 400-й гол в профессиональной карьере за клуб и сборную. Он сделал это в возрасте 26 лет.

Француз достиг юбилейной отметки благодаря дублю в ворота сборной Украины на отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Кроме того, Мбаппе осталось забить всего три мяча, чтобы стать лучшим бомбардиром французской сборной в истории. Сейчас за счету нападающего 55 голов в 94 матчах. Рекорд на счету Оливье Жиру, у которого 57 забитых мячей.

Килиан Мбаппе представляет мадридский «Реал», за который выступает с лета 2024 года. В нынешнем сезоне у француза уже 23 гола во всех турнирах за клуб и сборную.

Сборная Франции отобралась на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт с 11 июня по 19 июля.

#футбол #Украина #спорт #чемпионат мира
