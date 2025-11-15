Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал работу иностранных тренеров в московском «Спартаке».

По мнению Пономарева, зарубежные специалисты приезжают в Россию исключительно ради денег, не стремясь вкладывать силы в развитие клуба. «Они поняли, что здесь им готовы платить колоссальные деньги. Они заключают контракт на несколько лет, а после этого хоть трава не расти. Им плевать на российский футбол», — заявил он.

Ранее, 11 ноября, стало известно об уходе сербского тренера Деяна Станковича из клуба. Руководство «Спартака» отметило, что осталось недовольным результатами клуба и решение об отставке Станковича было принято по обоюдному согласию.