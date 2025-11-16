Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сборная Португалии без Роналду уничтожила команду Армении 0 190

Спорт
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сборная Португалии без Роналду уничтожила команду Армении

Сборная Португалии дома сокрушила команду Армении в матче квалификации чемпионата мира-2026 — 9:1.

Португальцы, которым во встрече не мог помочь дисквалифицированный звездный форвард Криштиану Роналду, выиграли группу «F» и напрямую отобрались на мундиаль, что пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Второе место в квартете заняла команда Ирландии, вырвавшая победу у венгров на их поле благодаря голу на 96-й минуте. Она сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2026.

ПОРТУГАЛИЯ — АРМЕНИЯ — 9:1

ПОРТУ. Do Dragao. Начало в 17.00.

СУДЬЯ: Пельто (Босния и Герцеговина).

ПОРТУГАЛИЯ: Кошта — Рубен Диаш (Матеус Нунес, 73), Вейга, Жоау Канселу (Рубен Невеш, 73), Семеду, Бернарду Силва (к) (Боржеш, 56), Витинья (Жоау Феликс, 67), Жоау Невеш, Леау (Консейсау, 56), Бруну Фернандеш, Рамуш.

АРМЕНИЯ: Авагян — С.Мурадян (Бандикян, 82), Мкртчан, Тикнизян, Пилоян (Арутюнян, 56), К.Мурадян, Сперцян (к), Агасарян (Севикян, 46), Серобян (Шагоян, 46), Оганесян, Ранос (Элоян, 65).

ГОЛЫ: 1:0 — Вейга (7). 1:1 — Сперцян (18). 2:1 — Рамуш (28). 3:1 — Жоау Невеш (30). 4:1 — Жоау Невеш (41). 5:1 — Бруну Фернандеш (48+, с пенальти). 6:1 — Бруну Фернандеш (52). 7:1 — Бруну Фернандеш (72, с пенальти). 8:1 — Жоау Невеш (81). 9:1 — Консейсау (92+).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: С.Мурадян (70).

Венгрия — Ирландия — 2:3

Голы: 1:0 — Лукач (3). 1:1 — Пэрротт (15, с пенальти). 2:1 — Варга (37). 2:2 — Пэрротт (80). 2:3 — Пэрротт (96+).

Группа «F»: Португалия — 13 очков (6 игр), Ирландия — 10 (6), Венгрия — 8 (6), Армения — 3 (6).

Читайте нас также:
#футбол #Португалия #Армения #спорт #чемпионат мира #Роналду
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Бывший игрок «Ливерпуля» Садио Мане: всем казалось, что у нас с Салахом конфликт, что у нас вражда
Изображение к статье: Джанлуиджи Доннарумма объяснил, почему считает Эрлинга Холанда инопланетянином
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова уверенно вышли в финал чемпионата мира
Изображение к статье: Латвийские бобслеисты стартуют в первом этапе Кубка мира в Кортине

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео