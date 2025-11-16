Португальцы, которым во встрече не мог помочь дисквалифицированный звездный форвард Криштиану Роналду, выиграли группу «F» и напрямую отобрались на мундиаль, что пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Второе место в квартете заняла команда Ирландии, вырвавшая победу у венгров на их поле благодаря голу на 96-й минуте. Она сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2026.

ПОРТУГАЛИЯ — АРМЕНИЯ — 9:1

ПОРТУ. Do Dragao. Начало в 17.00.

СУДЬЯ: Пельто (Босния и Герцеговина).

ПОРТУГАЛИЯ: Кошта — Рубен Диаш (Матеус Нунес, 73), Вейга, Жоау Канселу (Рубен Невеш, 73), Семеду, Бернарду Силва (к) (Боржеш, 56), Витинья (Жоау Феликс, 67), Жоау Невеш, Леау (Консейсау, 56), Бруну Фернандеш, Рамуш.

АРМЕНИЯ: Авагян — С.Мурадян (Бандикян, 82), Мкртчан, Тикнизян, Пилоян (Арутюнян, 56), К.Мурадян, Сперцян (к), Агасарян (Севикян, 46), Серобян (Шагоян, 46), Оганесян, Ранос (Элоян, 65).

ГОЛЫ: 1:0 — Вейга (7). 1:1 — Сперцян (18). 2:1 — Рамуш (28). 3:1 — Жоау Невеш (30). 4:1 — Жоау Невеш (41). 5:1 — Бруну Фернандеш (48+, с пенальти). 6:1 — Бруну Фернандеш (52). 7:1 — Бруну Фернандеш (72, с пенальти). 8:1 — Жоау Невеш (81). 9:1 — Консейсау (92+).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: С.Мурадян (70).

Венгрия — Ирландия — 2:3

Голы: 1:0 — Лукач (3). 1:1 — Пэрротт (15, с пенальти). 2:1 — Варга (37). 2:2 — Пэрротт (80). 2:3 — Пэрротт (96+).

Группа «F»: Португалия — 13 очков (6 игр), Ирландия — 10 (6), Венгрия — 8 (6), Армения — 3 (6).