Вторая ракетка мира из Италии и четырехкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер одолел шестикратного победителя мэйджоров и лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса в финале Итогового чемпионата ATП-2025 — 7:6 (7:4), 7:5.

Встреча продолжалась два часа и 15 минут. Синнер восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал единственный брейк-пойнт.

Синнер защитил титул на Итоговом чемпионате ATP. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.

Янник стал первым теннисистом в истории, которому удалось выиграть два раза подряд Итоговый чемпионат ATП без потери сета.

Трофей в Турине стал для Синнера 24-м в карьере и шестым в сезоне. Ранее он выиграл состязания в Париже, Пекине, Вене, а также «Уимблдон» и Australian Open.