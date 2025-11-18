Нидерландцы выиграли группу «G» и выступят на мундиале, который состоится в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Второе место заняла команда Польши, она отправляется в стыковые матчи.

НИДЕРЛАНДЫ — ЛИТВА — 4:0

АМСТЕРДАМ. Johan Cruyff Arena. Начало 22.45.

СУДЬЯ: Годинью (Португалия).

НИДЕРЛАНДЫ: Вербрюгген — ван Дейк (к), де Лигт, Аке, Ю. Тимбер (Гертрейда, 63), Симонс (Валенте, 78), де Йонг (К. Тимбер, 63), Рейндерс, Гакпо (Ланг, 79), Мален, Депай (Эмега, 63).

ЛИТВА: Гертмонас — Тутышкинас, Уткус, Ширвис (Бенета, 46), Ласицкас (Упстас, 84), Армалас, Гинейтис, Сиргедас (Голубикас, 46), Воробьев, Калинаускас, Черных (к) (Паулаускас, 59).

ГОЛЫ: 1:0 — Рейндерс (16). 2:0 — Гакпо (58, с пенальти). 3:0 — Симонс (60). 4:0 — Мален (62).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Ширвис (23), Паулаускас (84).

Результаты дня:

Мальта — Польша — 2:3

Голы: 0:1 — Левандовски (32). 1:1 — Кардона (36). 1:2 — Вшолек (59). 2:2 — Теума (68, с пенальти). 2:3 — Зелиньски (85).

Группа «G»: Нидерланды — 20 очков (8 игр), Польша — 17 (8), Финляндия — 10 (8), Мальта — 5 (8), Литва — 3 (8).

Черногория — Хорватия — 2:3

Голы: 1:0 — Осмаич (3). 2:0 — Крстович (17). 2:1 — Перишич (37, с пенальти). 2:2 — Якич (72). 2:3 — Влашич (87).

Чехия — Гибралтар — 6:0

Голы: 1:0 — Дудера (5). 2:0 — Хоры (18). 3:0 — Цоуфал (32). 4:0 — Карабец (39). 5:0 — Соучек (44). 6:0 — Гранач (51).

Группа «L»: Хорватия — 22 очка (8 игр), Чехия — 16 (8), Фарерские острова — 12 (8), Черногория — 9 (8), Гибралтар — 0 (8).