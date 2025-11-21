Baltijas balss logotype
Италия без второй ракетки мира Янника Синнера в третий раз подряд вышла в финал Кубка Дэвиса

Спорт
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Италия без второй ракетки мира Янника Синнера в третий раз подряд вышла в финал Кубка Дэвиса

Мужская сборная Италии по теннису вышла в финал командного турнира Кубок Дэвиса в третий раз подряд.

Сегодня, 21 ноября, итальянцы обыграли команду Бельгии со счетом 2-0.

Италия побеждала на Кубке Дэвиса в 2023 и 2024 годах. В 2023-м в финале итальянцы обыграли сборную Австралии (2-0), в 2024-м — Нидерланды (2-0).

В предыдущие два сезона за Италию играл четырехкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Янник Синнер. В 2025 году он принял решение не играть в финальном раунде.

#Италия #теннис #спорт #Бельгия #сборная
Видео