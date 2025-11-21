В четверг, 20 ноября, в Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых матчей за право принять участие на чемпионате мира — 2026 среди европейских сборных.
Путь A
Италия — Северная Ирландия Уэльс — Босния и Герцеговина
Путь В
Украина — Швеция Польша — Албания
Путь С
Турция — Румыния Словакия — Косово
Путь В
Дания — Северная Македония Чехия — Ирландия
16 команд разделены на четыре квартета, в которых состоятся полуфиналы, а их победители встретятся в финалах. Победители финалов квалифицируются на ЧМ-2026. Матчи состоятся 26 и 31 марта.
Оставить комментарий