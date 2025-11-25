Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

АПЛ. «Эвертон» остался в меньшинстве после разборки двух своих же игроков 0 160

Спорт
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: АПЛ. «Эвертон» остался в меньшинстве после разборки двух своих же игроков

«Эвертон» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 12-го тура чемпионата Англии — 1:0.

Полузащитник «Эвертона» Идрисса Гуйе получил красную карточку на 13-й минуте. В одном из эпизодов он резко высказал недовольство игрой одноклубника — защитника Майкла Кина. Кин в ответ толкнул сенегальца, за что тут же получил от Гуйе пощечину, которую арбитр Тони Харрингтон квалифицировал как неспортивное поведение.

Тем не менее гости смогли выйти вперед благодаря голу Кирнана Дьюсбери-Холла еще в первом тайме и удержать победный счет.

У «МЮ» прервалась беспроигрышная серия из пяти встреч (+3=2-0), команда с 18 очками занимает 10-е место в таблице, опережая «ирисок» по дополнительным показателям.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЭВЕРТОН — 0:1

МАНЧЕСТЕР. Old Trafford.

СУДЬЯ: Харрингтон (Англия).

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: Ламменс — де Лигт, Шоу, Йоро, Бруну Фернандеш (к), Каземиро (Далот, 58), Доргу (Майну, 58), Мазрауи (Маунт, 46), Диалло, Мбемо, Зиркзе.

ЭВЕРТОН: Пикфорд — Кин, Тарковски, Миколенко, Коулман (к) (О’Брайен, 10), Гуйе, Гарнер, Дьюсбери-Холл (Алькарас, 88), Грилиш (Макнейл, 88), Ндиай (Ироэгбунам, 82), Барри (Бету, 82).

ГОЛ: 0:1 — Дьюсбери-Холл (29).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Мбемо (47+), Каземиро (50).

УДАЛЕНИЕ: Гуйе (13, Эвертон).

Читайте нас также:
#футбол #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рад, что есть возможность провести прощальный матч за сборную - Бертанс
Изображение к статье: Лионель Месси повторил рекорд Пушкаша прошлого века
Изображение к статье: Остапенко сохранила место в рейтинге WTA, Семенистая потеряла три позиции
Изображение к статье: Подобной агрессии в Латвии за 28 лет судейства я ещё не видел - один из лучших арбитров страны

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика
Изображение к статье: В Женеве премьерка Юлия Свириденко следовала за экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Звезды, которые выбирают трезвый образ жизни несмотря на частые вечеринки
Lifenews
Изображение к статье: Классика против новаторства: какие правила в отношении сумок мы нарушаем
Люблю!
Изображение к статье: Зима, холода - и все это в прекрасном Париже. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика
Изображение к статье: В Женеве премьерка Юлия Свириденко следовала за экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео