Полузащитник «Эвертона» Идрисса Гуйе получил красную карточку на 13-й минуте. В одном из эпизодов он резко высказал недовольство игрой одноклубника — защитника Майкла Кина. Кин в ответ толкнул сенегальца, за что тут же получил от Гуйе пощечину, которую арбитр Тони Харрингтон квалифицировал как неспортивное поведение.

Тем не менее гости смогли выйти вперед благодаря голу Кирнана Дьюсбери-Холла еще в первом тайме и удержать победный счет.

У «МЮ» прервалась беспроигрышная серия из пяти встреч (+3=2-0), команда с 18 очками занимает 10-е место в таблице, опережая «ирисок» по дополнительным показателям.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЭВЕРТОН — 0:1

МАНЧЕСТЕР. Old Trafford.

СУДЬЯ: Харрингтон (Англия).

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: Ламменс — де Лигт, Шоу, Йоро, Бруну Фернандеш (к), Каземиро (Далот, 58), Доргу (Майну, 58), Мазрауи (Маунт, 46), Диалло, Мбемо, Зиркзе.

ЭВЕРТОН: Пикфорд — Кин, Тарковски, Миколенко, Коулман (к) (О’Брайен, 10), Гуйе, Гарнер, Дьюсбери-Холл (Алькарас, 88), Грилиш (Макнейл, 88), Ндиай (Ироэгбунам, 82), Барри (Бету, 82).

ГОЛ: 0:1 — Дьюсбери-Холл (29).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Мбемо (47+), Каземиро (50).

УДАЛЕНИЕ: Гуйе (13, Эвертон).