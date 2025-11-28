Распространенные детские и подростковые увлечения в виде наклеек и карточек с фотографиями известных спортсменов иногда оборачиваются солидными дивидендами.

Так, на аукционе за рекордные для футбола $1,5 млн была продана коллекционная карточка с изображением аргентинского игрока Лионеля Месси, выпущенная в 2004 году, в год дебюта спортсмена на мировой арене. Карточка выпущена известным итальянским брендом Panini.

Компания специализируется на производстве карточек, стикеров и альбомов для наклеек, которые очень ценятся среди коллекционеров. Болельщики нередко продают свои коллекции на аукционах, а некоторые артефакты могут стоить целое состояние.

Что касается карточки Месси, то в 2004 году она была выпущена тиражом всего 20 экземпляров, поэтому представляет коллекционную редкость. Прошлый рекорд принадлежал карточке легенды футбола из Бразилии Пеле (1940-2022). Ее выпустили в 1958 году и продали в 2022-м за $1,33 млн.