Без братьев Бо, но с привычным результатом: сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде 0 146

Спорт
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Без братьев Бо, но с привычным результатом: сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде

В субботу, 29 ноября, стартовал олимпийский сезон Кубка мира по биатлону. Первый этап проходит в шведском Эстерсунде.

В мужской эстафете победила сборная Норвегии с результатом 1 час 11 минут 10,1 секунды.

В состав команды вошли Мартин Ульдаль, Исак Лекнес Фрей, Стурла Холм Лагрейд и Ветле Шостад Кристиансен.

Второе место заняли французские биатлонисты, третьими стали спортсмены из Швеции.

В прошлом сезоне знаменитые норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарье Бо завершили спортивную карьеру. Этот сезон — первый без их участия.

#биатлон #спорт
Видео