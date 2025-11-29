В субботу, 29 ноября, стартовал олимпийский сезон Кубка мира по биатлону. Первый этап проходит в шведском Эстерсунде.

В мужской эстафете победила сборная Норвегии с результатом 1 час 11 минут 10,1 секунды.

В состав команды вошли Мартин Ульдаль, Исак Лекнес Фрей, Стурла Холм Лагрейд и Ветле Шостад Кристиансен.

Второе место заняли французские биатлонисты, третьими стали спортсмены из Швеции.

В прошлом сезоне знаменитые норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарье Бо завершили спортивную карьеру. Этот сезон — первый без их участия.