Первая ракетка планеты из Беларуси и четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко названа игроком года по версии ежегодной номинации WTA Player Awards.

Для нее это вторая подряд победа в данной номинации.

Конкурентками Соболенко за звание лучшей теннисистки-2025 были:

Ига Швентек (Польша);

Аманда Анисимова (США);

Елена Рыбакина (Казахстан);

Кори Гауфф (США);

Мэдисон Киз (США).

Победителей в номинациях традиционно выбирали представители международных теннисных СМИ.

В текущем сезоне Соболенко взяла US Open, «тысячники» в Майами и Мадриде, а также «пятисотник» в Брисбене. Она установила рекорд по количеству призовых за один год выступлений — 15 008 519 долларов.

На Итоговом турнире ВТА Соболенко дошла до финала без поражений, однако в решающей встрече уступила Елене Рыбакиной из Казахстана со счетом 3:6, 6:7 (0:7).