20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер ответил на вопрос о том, не хочет ли он начать карьеру тренера.

«Никогда не говори никогда. Сейчас я очень занят — у меня четверо детей, так что на данный момент шансов нет. Но Стефан Эдберг когда-то говорил то же самое», — приводит слова Федерера журналист Жозе Моргаду.

44-летний швейцарец отметил, что сейчас чувствует себя отлично и наслаждается временем с семьей.

«Когда я принял решение завершить карьеру, это было облегчением», — отметил Федерер.

15 сентября 2022 года Федерер объявил о завершении карьеры. Свой последний матч он провел 23 сентября того же года на Кубке Лэйвера.