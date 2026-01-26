Такого еще не было на «Большом шлеме» 1 860

Спорт
Дата публикации: 26.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Такого еще не было на «Большом шлеме»

Первые шесть сеяных в женском и мужском одиночных разрядах Australian Open-2026 впервые в Открытую эру дошли до стадии 1/4 финала турнира «Большого шлема».

Об этом сообщает OptaAce.

Australian Open-2026. Четвертьфиналы:

Мужчины

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Алекс де Минор (Австралия, 6)

Александр Зверев (Германия, 3) — Ленер Тьен (США, 25)

Лоренцо Музетти (Италия, 5) — Новак Джокович (Сербия, 4)

Янник Синнер (Италия, 2) — Бен Шелтон (США, 8)

Женщины

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ива Йович (США, 29)

Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Ига Швентек (Польша, 2)

Кори Гауфф (США, 3) — Элина Свитолина (Украина, 12)

Джессика Пегула (США, 6) — Аманда Анисимова (США, 4)

#теннис #спорт
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
