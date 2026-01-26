Первые шесть сеяных в женском и мужском одиночных разрядах Australian Open-2026 впервые в Открытую эру дошли до стадии 1/4 финала турнира «Большого шлема».
Об этом сообщает OptaAce.
Australian Open-2026. Четвертьфиналы:
Мужчины
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Алекс де Минор (Австралия, 6)
Александр Зверев (Германия, 3) — Ленер Тьен (США, 25)
Лоренцо Музетти (Италия, 5) — Новак Джокович (Сербия, 4)
Янник Синнер (Италия, 2) — Бен Шелтон (США, 8)
Женщины
Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ива Йович (США, 29)
Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Ига Швентек (Польша, 2)
Кори Гауфф (США, 3) — Элина Свитолина (Украина, 12)
Джессика Пегула (США, 6) — Аманда Анисимова (США, 4)
