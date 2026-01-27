Обвинения в насилии и ответные заявления: скандал в латвийском фигурном катании 2 1805

Дата публикации: 27.01.2026
Фигуристка Софья Степченко и её бывшие тренеры Раймо Рейнсалу и Ольга Ковалькова высказывают противоречивые версии по поводу выдвинутых обвинений в насилии, в то время как Государственная полиция (ГП) не комментирует, начато ли расследование по данному делу, пишет LETA.

Портал по фигурному катанию anythinggoe.com сообщает, что ГП проводит расследование по обвинениям Степченко в адрес бывших тренеров. Однако представители полиции, комментируя эту информацию агентству LETA, указали, что не могут давать комментарии, позволяющие идентифицировать конкретных лиц, и не могут подтвердить, начато ли против них расследование. Ковалькова заявила агентству LETA, что никаких дел против них не возбуждено. Подача заявления в полицию, как подчёркивается, не означает автоматического начала уголовного процесса, поскольку требуется время на проверку изложенной в заявлении информации.

Как пишет anythinggoe.com, в мае 2024 года Степченко сообщила Латвийской ассоциации фигурного катания (ЛАФК), что тренеры на протяжении нескольких лет вели себя с ней жестоко. В мае прошлого года она направила в ассоциацию соответствующее заявление, и федерация, как утверждается, передала информацию в полицию.

Ковалькова в беседе с агентством LETA выразила мнение, что происходящее — это кампания по очернению. Тренеры отвергают все обвинения в свой адрес.

"У нас нет информации о том, что дело возбуждено, кроме того, по инициативе тренеров осенью начато дело против спортсменки по обвинению в клевете", — заявила Ковалькова.

По имеющейся у тренеров информации, портал anythinggoe.com связан со школой бывшего тренера Степченко — Стефана Ламбьеля. Тренеры обращают внимание на то, что автор статьи Анна Келлар является PR-менеджером швейцарской школы фигурного катания.

"Эту информацию можно найти и в её социальных сетях. Это заставляет сомневаться в соответствии публикации журналистской этике и нормам", — утверждает Ковалькова.

Она подчеркнула, что в их клубе проводятся многочисленные международные соревнования, создана хорошая система, позволяющая заниматься фигурным катанием как хобби.

"В нашем клубе установлены камеры видеонаблюдения. Во время тренировок рядом присутствует много родителей, потому что из кафе открывается полный обзор зала через стеклянную стену", — пояснила Ковалькова.

По её словам, за 13 лет сотрудничества не поступало никаких жалоб от Степченко или её родителей.

"Мы надеемся, что Софья вернётся в спорт высокого уровня, подготовится и квалифицируется на следующие Олимпийские игры", — добавила она.

Ковалькова также призвала всех, кто дал комментарии порталу о возможном насилии, обратиться в полицию, чтобы тренеры могли защищаться от обвинений корректным и правовым путём.

Тем временем Анна Келлар в комментарии агентству LETA указала, что является лишь одним из авторов AnythingGOEs, занимающихся делом Степченко, и освещение темы — это "процесс с участием нескольких сотрудников и редакционной проверкой перед публикацией". По её словам, интерес к теме возник после того, как Степченко обратила её внимание на выдвинутые обвинения.

Келлар подтвердила, что работает с Ламбьелем и швейцарской школой отдельно, однако эти проекты не связаны с медиа-платформой по фигурному катанию.

"Редакционная команда AnythingGOEs никак не связана с Ламбьелем или его школой фигурного катания", — подчеркнула она.

В прошлом году обвинения против тренеров начала расследовать и Международная федерация конькобежцев (ISU). Несмотря на расследования, эстонец Рейнсалу возглавлял латвийскую делегацию на проходившем в январе чемпионате Европы в Шеффилде.

Тренеры клуба Kristal Ice Рейнсалу и Ковалькова являются тренерами латвийского фигуриста Федора Кулиша, и их участие запланировано также на предстоящих в феврале зимних Олимпийских играх. Ковалькова аккредитована как представитель латвийской делегации, а Рейнсалу, который также помогает эстонским фигуристам, включён в делегацию другой страны.

19-летняя Степченко, которая участвовала в трёх чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы, после прошлого сезона в настоящее время не продолжает спортивную карьеру. Осенью Степченко не ответила на просьбу агентства LETA прокомментировать обстоятельства дела.

#фигурное катание #журналистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
