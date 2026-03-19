«Вашингтон» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Игра прошла на «Капитал Уан Арене» в Вашингтоне.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забил на 9-й минуте второго периода. Для 40-летнего россиянина этот гол стал 25-м в сезоне и 999-м в карьере в НХЛ с учетом плей-офф. По заброшенным шайбам (с учетом плей-офф) он занимает второе место в истории лиги, уступая 17 голов Уэйну Гретцки.

Также у «Кэпс» забили Том Уилсон, Алексей Протас и Коул Хатсон. Единственный гол «Сенаторз» на счету Тима Штюцле.

«Вашингтон» набрал 76 очков в 69 матчах и поднялся на 11-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 10-й строчке — 77 очков в 67 играх.