Бывшего главного тренера рижского «Динамо» лишили вида на жительство в Латвии 0 747

Дата публикации: 20.03.2026
BB.LV
Легендарный Владимир Крикунов сообщил, что лишился вида на жительство в Латвии.

«У меня отобрали в Латвии вид на жительство. Мне должны были вид продлить, я подал документы. Нужна была одна справка, за которой я в прошлом году поехал из Латвии на границу. Пограничник, старый литовец, говорящий по-русски, спросил, куда я еду. Я ответил, что в Белоруссию, а потом в Москву, за справкой в банк. Он мне и сказал, что уже как три дня у меня вид на жительство аннулирован. Я удивился, потому что этот вид у меня действует до 2027 года», — рассказал 75-летний тренер журналистам.

Напомним, что Владимир Крикунов играл в составе рижского "Динамо" с 1976 по 1982 год. В 2021-ом году он был назначен главным тренером нашего клуба. В 2022 году, реагируя на вторжение России в Украину, руководство рижского "Динамо" приняло решение прекратить выступление в Континентальной хоккейной лиге.

Сейчас специалист работает тренером-консультантом в хоккейном клубе «Сочи».

