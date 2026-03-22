Овечкин забросил 1000 шайбу в НХЛ 0 434

Дата публикации: 22.03.2026
Изображение к статье: Овечкин забросил 1000 шайбу в НХЛ

«Вашингтон» забил второй гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» — 2:2.

На 15-й минуте третьего периода шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для 40-летнего россиянина это 26-й гол в сезоне-2025/26. Теперь у него 53 (26+27) очка в 71 игре.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. На его счету 923 заброшенные шайбы в 1562 играх.

С учетом плей-офф НХЛ (77 шайб в 161 матче) у форварда теперь 1000 голов в североамериканской лиге. По этому показателю он является вторым. Больше только у Уэйна Гретцки — 1016.

