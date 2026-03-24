Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Остапенко не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Майами

Дата публикации: 24.03.2026
ФОТО: Instagram

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в понедельник в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами уступила американке Хейли Баптист со счётом 3:6, 4:6, пишет ЛЕТА.

Остапенко занимает 24-е место в рейтинге WTA и была посеяна на турнире под 25-м номером, тогда как Баптист находится на 45-й позиции.

За выход в четвёртый круг Остапенко заработала 120 рейтинговых очков, что в текущем онлайн-рейтинге позволяет ей занимать 23-е место.

Ранее Остапенко с Баптист не встречалась.

Первая ракетка Латвии была освобождена от первого круга, во втором раунде со счётом 6:4, 6:4 обыграла украинку Даяну Ястремскую (WTA 54), а в третьем — победила итальянку Жасмин Паолини (WTA 7) со счётом 5:7, 6:2, 7:5 и вышла в 1/8 финала.

Баптист на пути в четвёртый круг обыграла немку Татьяну Марию (WTA 59) — 7:5, 6:2, затем россиянку Людмилу Самсонову (WTA 22), посеянную под 19-м номером, — 6:3, 7:5, а также украинку Элину Свитолину (WTA 8), посеянную под девятым номером, — 6:3, 7:5.

Как сообщалось, вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая в четверг, дебютируя в основной сетке турнира уровня WTA 1000 в Майами, потерпела поражение в матче первого круга.

Турнир в Майами завершится в конце этой недели.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео