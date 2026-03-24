Падел-теннис сегодня – один из самых быстроразвивающихся видов спорта в мире, в который играют десятки миллионов человек. Набирает популярность эта игра и у нас.

Общепринято считать, что зарождением игры мир обязан мексиканскому миллионеру Энрике Коркеру.

В 1969 году он приобрел дом в Акапулько. Его жена Вивиан обожала играть в теннис, а узнав, что поблизости нет теннисного корта, была крайне разочарована. Чтобы порадовать супругу, Энрике решил соорудить площадку прямо на территории их участка. Но из-за сложного ландшафта корт разбили на площади меньшего размера, чем в обычном теннисе.

Кроме того, его пришлось оградить высокими стенами, которые соорудили из прочного стекла. Для игры были выбраны ракетки меньшего размера, которые по своему строению напоминали весла, что в итоге и дало название новому виду спорта – падел (от англ. paddle – «весло»).

Переломным моментом в развитии этого вида стало знакомство с паделом испанского предпринимателя Альфонсо де Гогенлоэ, который в 1974 году, побывав в гостях у Коркера, настолько восхитился игрой, что по возвращении в Испанию построил там два корта. Это стало началом международного распространения падел-тенниса. Так забава для одной семьи превратилась в целое мировое спортивное явление.

МИРОВОЙ ТРЕНД

Падел – парный вид, то есть с обеих сторон корта играют по два человека. Основная цель игры – отбить мяч и направить его обратно на половину соперников, стараясь заработать очки. Игра продолжается, пока одна из сторон не наберет определенное количество очков или не совершит ошибку. Важную роль в паделе играют стены: разрешается отбивать мяч после его отскока от стены. Это позволяет игрокам создавать стратегии и использовать стены в своих тактических действиях.

Падел стал резко набирать популярность в 2000-х, особенно в Европе. В 2023-м он был представлен на III Европейских играх, а в 2032-м не исключается появления падела в олимпийской программе.

ПРОСТО ОСВОИТЬ

Быстрое развитие падела обусловлено относительной простотой освоения, считает спортивный инструктор Антон РУДКОВСКИЙ. По его словам, овладеть базовыми навыками можно уже после одной-двух тренировок. Немаловажна и относительно небольшая физическая нагрузка по сравнению, например, с теннисом. В паделе победа часто не за теми, кто сильнее бьет по мячу, а за теми, кто умеет работать в команде, анализировать расположение соперников на корте, стратегически мыслить. Поэтому падел доступен людям разных возрастов и уровня подготовки.

При этом игра в падел сжигает в среднем от 400 до 800 ккал за час игры в зависимости от веса игрока, интенсивности матча и т. д. Падел способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшению кровообращения, повышению выносливости, уровня координации, концентрации внимания. Перед началом занятий проконсультируйтесь с врачом.