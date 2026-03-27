«Вашингтон» победил «Юту», Овечкин оформил хет-трик 0 362

Спорт
Дата публикации: 27.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Вашингтон» победил «Юту», Овечкин оформил хет-трик

«Вашингтон» выиграл у «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4. Игра проходила на арене «Дельта Центр» в Солт-Лейк-Сити.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик. Теперь у 40-летнего россиянина 56 (29+27) очков в 73 матчах этого сезона. С учетом плей-офф за карьеру у него сейчас 1003 гола.

«Вашингтон» набрал 81 очко в 73 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Юта» идет на 5-й строчке в Западной конференции — 80 очков в 73 играх.

#хоккей #НХЛ #Александр Овечкин #спорт
