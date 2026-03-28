Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко высказался после поражения национальной команды от Швеции (1:3) в матче 1/2 финала раунда плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.

«Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку сборной Украины. Мы недовольны результатом, ведь задача на цикл не выполнена. Сейчас сборной нужно достойно сыграть второй матч, показать характер и силу духа. После матча с Албанией мы проведем полный анализ отборочного цикла, поговорим с главным тренером и примем решение в пользу будущего национальной команды», — приводит слова Шевченко пресс-служба УАФ.

Чемпионат мира 2026 года пройдет будущим летом на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.