Мужская сборная Латвии по хоккею сегодня начнёт подготовку к предстоящему чемпионату мира в составе 19 игроков, пишет ЛЕТА.

Планируется, что в первый день тренировок на лёд выйдут два вратаря, семь защитников и десять нападающих. В дальнейшем состав команды пополнят хоккеисты, у которых завершатся сезоны в Европе и Северной Америке.

Первые контрольные матчи сборная Латвии проведёт 8 и 9 апреля на своём льду против сборной Австрии.

Затем 22 и 23 апреля в Лахти латвийская команда встретится со сборными Дании и Финляндии. В свою очередь 2 и 3 мая команда под руководством Хария Витолиньш на выезде сыграет со сборной Словакии.

Подготовительный этап сборная Латвии завершит матчами 6 и 7 мая, когда на своём льду встретится со сборной Норвегии.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибурге.