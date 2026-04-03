Килиан Мбаппе рассказал о своем выборе национальной команды, если бы не выступал за Францию

Дата публикации: 03.04.2026
Изображение к статье: Килиан Мбаппе рассказал о своем выборе национальной команды, если бы не выступал за Францию
ФОТО: Thought Co

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о своем выборе национальной команды, если бы не выступал за Францию.

«Я вырос в большей степени в камерунской культуре, чем в алжирской, потому что был ближе к своей камерунской части семьи. Но с годами я стал намного больше общаться со своей алжирской семьей. И я хочу поехать в Алжир, потому что никогда там не был.

Это то, чего я действительно хочу. Все думают, что мне все равно, потому что я там никогда не был. Я часто бывал в Камеруне. Некоторые из нас [в семье] играют в футбол. Я бы выбрал Камерун, а Этана [младший брат] отправил бы играть за Алжир», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

#футбол #спорт #культура #семья #Алжир
