«Я вырос в большей степени в камерунской культуре, чем в алжирской, потому что был ближе к своей камерунской части семьи. Но с годами я стал намного больше общаться со своей алжирской семьей. И я хочу поехать в Алжир, потому что никогда там не был.

Это то, чего я действительно хочу. Все думают, что мне все равно, потому что я там никогда не был. Я часто бывал в Камеруне. Некоторые из нас [в семье] играют в футбол. Я бы выбрал Камерун, а Этана [младший брат] отправил бы играть за Алжир», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.