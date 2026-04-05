Минувшей ночью «столичные» переиграли «Баффало Сэйбрз» (6:2) в матче регулярного чемпионата. Две голевые передачи отдал российский нападающий Александр Овечкин.

Теперь в турнирной таблице Восточной конференции «Кэпиталз» занимают 12-е место с 87 очками и лишь на один балл отстают от зоны плей-офф. Команду Овечкина опережают «Коламбус» (88), «Филадельфия» (88), «Детройт» (88), «Оттава» (88) и «Айлендерс» (89). Идущий шестым «Бостон» уже имеет запас – 94 очка.

В регулярке «Вашингтону» осталось провести пять матчей.