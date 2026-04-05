Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Вашингтон» Овечкина отстаёт на 1 очко от зоны плей-офф и идёт 12-м на Востоке 0 184

Спорт
Дата публикации: 05.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Вашингтон» Овечкина отстаёт на 1 очко от зоны плей-офф и идёт 12-м на Востоке

«Вашингтон Кэпиталз» продолжает борьбу за попадание в плей-офф нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги.

Минувшей ночью «столичные» переиграли «Баффало Сэйбрз» (6:2) в матче регулярного чемпионата. Две голевые передачи отдал российский нападающий Александр Овечкин.

Теперь в турнирной таблице Восточной конференции «Кэпиталз» занимают 12-е место с 87 очками и лишь на один балл отстают от зоны плей-офф. Команду Овечкина опережают «Коламбус» (88), «Филадельфия» (88), «Детройт» (88), «Оттава» (88) и «Айлендерс» (89). Идущий шестым «Бостон» уже имеет запас – 94 очка.

В регулярке «Вашингтону» осталось провести пять матчей.

Читайте нас также:
#хоккей #НХЛ #Александр Овечкин #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео